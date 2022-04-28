محافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق تزامناً مع حلول عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - شدد محاظ كفر الشيخ جمال نور الدين، على تكثيف الحملات على الأسواق وإحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك. ً





وأكد محافظ كفر الشيخ، فى تصريح، أنه وجه بضرورة التنسيق بين مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين لضبط الأسواق والسلع الغذائية ورصد حالات الغش التجارى والمتاجرين فى الأطعمة والسلع الغذائية الفاسدة وضبط كل من تسول له نفسه الاتجار فى السلع الغذائية منتهية الصلاحية ، موضحاً أن مديرية الطب البيطرى تمكنت من ضبط 850 كيلو جرام أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك خلال حملات تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع مديريتى التموين والصحة ومباحث التموين والرقابة التجارية. ومن جانبه، قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، إنه تم ضبط 850 كيلو جرام أسماك مملحة غير صالحة للإستهلاك الآدمى وذلك تنفيذاً بتشديد الرقابة على الأسواق بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مؤكداً استمرار الحملات بمراكز المحافظة ومحاربة كافة صور الاستغلال التجارى وحماية المستهلكين من الغش.

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