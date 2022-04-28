/694812/فيلم-الجواهرجي-لـ-محمد-هنيدي-ومنى-زكي-يعرض-في-هذا-الموعد

يستعد الفنان محمد هنيدي والفنانة منى زكي لخوض منافسة أفلام عيد الفطر بفيلم “الجواهركي” الذي من المقرر طرحه في السينما المصرية تزامنا مع أولى أيام عيد الأضحى المبارك اذ يراهن الجمهور على نجاخه قبل عرضه.

دوت الخليج يرصد ي ذلك التقرير تفاصيل عرض فيلم الجوهراجي في عيد الفطر

يخوض بطولة فيلم “الجواهرجي” الفنان محمد هنيدي والفنانة منى زكي التي تغيبت عن الماراثون الرمضاني هذا العام بعدما حققت نجاحا ساحقا في العام الماضي بمسلسل “لعبة نيوتن” بجانب الفنان محمد فراج.

ويدور الفيلم في إطار كوميدي حول المشاكل الزوجية التي تلحق بالفنانة منى زكي وزوجها الفنان محمد هنيدي، ويشارك في بطولته آسر ياسين، أحمد السعدني، لبلبة، أحمد حلاوة، عارفة عبد الرسول، ريم مصطفى، تارا عماد، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

منى زكي تتعرض لانتقادات بعد فيلم أصحاب ولا أعز

وكانت قد تعرضت الفنانة منى زكي لموجة سخرية عريمة من قبل رواد السوشيال ميديا وعدد كبيلا من المواقع الاخبارية بعض مشهدها في فيلم “أصحاب ولا أعز” وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد وصدمتهم من الفنانة منى زكي في هذه الفيلم، بعد تلفظ بألفاظ وصفها الجمهور بـ"الإباحية"، وتخليها عن ملابسها الداخلية بأحد المشاهد، خاصة وأن الجمهور عرف عنها الابتعاد عن الأدوار الجريئة التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع الشرقي.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة أصحاب منذ ٢٠ سنة يجتمعوا ليلة خسوف القمر وظهور الجانب المظلم منه رفقة زوجاتهم ويخوضوا لعبة مفادها من يرن هاتفه أو يصل له رسالة تقرأ على الملأ ويتم وضعه على خاصية «مكبر الصوت».ـ ومن هنا تبدأ العلاقات الحقيقية في الظهور لينكشف الستر عن كل منهم، وعن علاقاتهم ببعض كأصدقاء وكأزواج وزوجات، فنجد الخيانة والشذوذ الجنسي، فضلًا عن الكذب والخداع.

أخر أعمال الفنان محمد هنيدي

أما عن الفنان محمد هنيدي فكانت أخر أعماله فيلم النمس والإنس، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، سليمان عيد، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، عارفة عبدالرسول، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.