/694811/الموت-يفجع-المخرج-عمرو-سلامة-والجنازة-غدا

أعلن المخرج عمرو سلامة خبر وفاة حماته منذ قليل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتلقى العديد من التعليقات التي تنعي الراحلة وتدعو لها بالرحمة وبالصبر والسلوان له ولعائلته.

دوت الخليج يكشف تفاصيل وفاة حماة عمرو سلامة

وفاة حماة عمرو سلامة

كتب المخرج عمرو سلامة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “انتقلت من ضيق الدنيا إلى وسع الآخرة حماتي الحبيبة عزة جمال الدين إبراهيم.. وإنا لفراقك لمحزونون ‏‎وإنا لله وإنا إليه راجعون، ‏‎نسألكم الفاتحه والدعاء‏‎”.

وأضاف: “وصلاة الجنازة غدًا بعد صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الواحات بالسادس من أكتوبر”، وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تنعي الراحلة.

جنازة حماة عمرو سلامة

ومن ناحية أخرى حقق المخرج عمرو سلامة مؤخرًا نجاحا كبيرًا من خلال فيلم برا المنهج الذي يقوم ببطولته الفنان ماجد الكدواني والفنانة روبي والطفل عمر شريف، وتدور أحداث الفيلم الذي عرض مؤخرًا بأكثر من مهرجان وحصد عدد من الجوائز عن الطفل اليتيم الذي يدعى نور ويبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه عن طريق دخوله لمنزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه.

وبعد ذلك يكتشف الطفل نور أن هذا المنزل المهجور يسكنه رجل عجوز يعيش به ومختبئاً من العالم وبعد ذلك تنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والعجوز، وذلك يدفعهما إلى رحلة لاكتشاف الذات، ويضم العمل في بطولته بجانب ماجد الكداوني، وروبي، عدد من النجوم مثل أحمد أمين، دنيا ماهر، أمجد الحجار، أحمد خالد صالح، محمد دياب، والطفل عمر شريف، وآخرين والفيلم من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

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وعرض فيلم برا المنهج قبل موسم دراما رمضان، في دور العرض السينمائي وحقق نجاحا كبيرًا ومن المقرر طرحه عبر منصة شاهد الرقمية بعد انتهاء الماراثون الرمضاني لعام 2022 ويعد المخرج عمرو سلامة بدأ دراسته بالتجارة ولا يدرس سينما، وبدأ العمل في الأفلام عن طريق الأفلام القصيرة والوثائقية.