/694805/اليوم-أمير-كرارة-مفاجأة-الاختيار-3-في-شخصية-الشهيد-أحمد-المنسي

يشهد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 27 أحداث حماسية ومثيرة يتنظرها الجمهور اذ من المقرر أن يعرض فضيحة جديدة من فضائح جماعة الاخوان الإرهابية خاصة “خيرت الشاطر” و”بديع”، ويحضر صناع العمل مفاجأة لم يكن يتوقعها المشاهدين ضمن الاحداث.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير ظهور محمد المنسي ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3

يعرض مسلسل الاختيار 3 بمفاجأته الجديدة وهي ظهور الشهيد أحمد المنسي ضمن الحداث والذي يجسده الفنان الكبير أمير كرارة، اذ كان بداية الاختيار قائمة على قصة حياته التي حققت نجاحا ساحقا وتعاطف جماهيري هائل للشهيد والجيش المصري خلال فترة العرض.

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 27

ويذاع مسلسل الاختيار 3 الحلقة 27 في خلال الساعات القليلة المقبلة، على قناة اون في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا كعرض أول.ويعاد في المواعيد الاتية: “على قناة أون في تمام الساعة 4.20 صباحاً وفي الساعة 3.25 عصرا”، “اما على قناة اون دراما، فيذاع مسلسل الاختيار 3 الحلقة 24 في الساعة 11.20 مساء من نفس يوم العرض، وتعاد في اليوم التالي في الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

أبطال مسلسل الاختيار 3

يعد مسلسل الاختيار 3 من بطولة الفنان أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، والعمل من تأليف تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي.

أمير كرارة في الاختيار

وكان قد شارك الفنان أمير كرارة في بطولة مسلسل الاختيار مجموعة من النجوم مثل أحمد العوضي وأحمد فؤاد سليم، ومحمود حافظ ورامز أمير ودينا فؤاد وصلاح عبدالله وآخرين بجانب مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف مثل كريم محمود عبد العزيز ومحمد إمام وإياد نصار وماجد المصري وأحمد السقا وآخرين.