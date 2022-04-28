لاعب كرة قدم.. تعرف على ضحية الحلقة 27 من رامز موفي ستار

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يحل كابتن أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك ضحية الحلقة 27 من برنامج رامز موفي ستار، والذي يذاع علي قناه mbc مصر في تمام الساعة 6 مساءً، ومن المتوقع أن تنال الحلقة إعجاب محبي البرنامج.

دوت الخليج يرصد لكم حلول كابتن أحمد زيزو نجم نادي الزمالك ضحية حلقة اليوم

الكابتن أحمد زيزو في رامز موفي ستار

مع تتابع الحلقات، انتظر محبي كرة القدم ظهور ضيوف من لاعبي كرة القدم في البرنامج، بعد حلول العديد من نجوم الفن في الحلقات السابقة منهم حمو بيكا، محمد أنور، وتارا عماد، هدى المفتي وغيرهم، كما جاء اللاعب عمرو السوليه وحققت تلك الحلقات ضجة كبيرة.

مواعيد عرض برنامج رامز موفي ستار

يقدم برنامج رامز موفي ستار يوميا على قناة mbc مصر الساعة 6:30 دقيقة، والإعادة واحدة صباحًا، وتمكن من خداع عدد كبير من النجوم في مجالي الفن والرياضة، ولكن الحلقات الرياضية سوف يقتصر هذا العام على 6 ضيوف فقط ، منهم بيج رامي. زيزو ، محمد شريف ، بدر بانون ، عبد الله الدوسرى.

قائمة ضيوف برنامج رامز موفي ستار

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عددا من الأسماء منهم عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، و سليمان عيد ومحمد محمود، و الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

يُذكر أن فكرة البرنامج قائمة على خداع الفنانين بأنهم يشاركون ضيوف شرف في فيلم عالمي بطولة فان دام وإخراج مخرج إيطالي كبير. وينتمي برنامج "رامز موفي ستار" لنوعية برامج المقالب التي اعتاد الفنان رامز جلال على تقديمها كل عام في شهر رمضان الكريم.

مشاهدات برنامج رامز موفي ستار

هذا وقد كشفت قناة mbc مصر الفضائية عن المشاهدات التي حققها برنامج رامز موفي ستار الذي يقدمه الفنان رامز جلال وذلك خلال الـ 20 يوما الأولي من شهر رمضان الكريم في العالم العربي والتي وصلت إلي 45 مليون مُشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.