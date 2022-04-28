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قال دكتور شادي الزيات انه لا يستطيع أحد أن ينكر ان المعارض العقارية في مصر علي مدار الأربع سنوات الاخيره اصبحت الآلية الأقوى والأكثر تأثيرًا من بين أدوات التسويق العقاري لكافه شركات التطوير العقاري ، والاكثر قدره وسرعه علي تحقيق اعلي النسب البيعيه المستهدفه، وظل توقيت انعقاد أي معرض من تلك المعارض سواء على الصعيد المحلي أو العالمي حدث كبير ينتظره كافة المتابعين للسوق العقاري سواء على صعيد المطورين أو العملاء.

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وتابع الزيات انه لم يعد انعقاد تلك المعارض حدث هام فقط لأطراف المعادلة العقارية، بل للعديد من المهن والحرف المرتبطة بتنظيم تلك المعارض، حيث إنها كانت ومازالت صاحبة تأثير اقتصادي قوي في السوق العقاري، ويشهد انعقادها حالة رواج كبيرة داخل الدولة، حتى إن معظم تلك المعارض - يتم الترويج لها على مدار فترات طويلة قبل حدوثها، حتى إن معظم تلك المعارض اكتسب سمعة ترويجية عقاريا محليا وعالميا، وانعكس ذلك على أداء كافة المطورين العقاريين، حيث إن جميعهم يستعد لتلك المعارض منذ فترة كبيرة تسبق انعقاد المعرض.

خبير عقاري: المعارض العقاريه ... السلاح الفعال لتنشيط مبيعات الشركات العقارية خلال الفتره القادمه في مصر

واكمل:” ويحاول كل مطور أن يقدم أفضل عروض بيعية لديه لاجتذاب أكبر قدر ممكن من العملاء، وهو ما لا شك ينعكس في خلق حالة من المنافسة القوية داخل السوق العقاري، بل ويدفع نحو إحداث حالة رواج قوية للقطاع العقاري والسوق بكافة قطاعاته الاقتصادية، واستمرت إليه المعارض تحقق ذلك النجاح وامتد حتى الآن، كما أن نجاح اليه تصدير العقار المصري للخارج أصبح يعتمد بشكل قوي علي التوسع فى المعارض العقارية الخارجية ، حيث أنها تعد أحد الحلول لتصدير العقار المصرى وكذلك التوجه نحو فكرة إصدار شهادة جودة عقارية " أيزو " للشركات الراغبة فى التواجد بالمعارض والتسويق لمنتجاتها بالخارج وتحصل الشركات على تلك الشهادة حال إنطباق شروط يتم تحديدها من الدولة، منها الجدية وسابقة الأعمال والإلتزام مع العملاء وامتلاك خبرات فى القطاع كما يتم وفقاً لتلك الاشتراطات تصنيف الشركات بصورة مبدئية وذلك لحين إصدار قانون تنظيم القطاع العقارى وانشاء إتحاد المطورين وكذلك إنشاء مكاتب ممثلة للشركات العقارية فى كافة دول العالم بالتنسيق مع الحكومة المصرية يساعد على تسويق العقار المصرى خارجيا”.

وتابع:” كما أن شركات التسويق العقارى في مصر الان اصبحت حريصه على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية فى تنظيم المعارض العقارية، لضمان إضافة أنواع مبتكرة من العروض بما يسهم في دعم الصناعه العقاريه، وهو ما يؤكد إن المعارض ستظل هى الوسيلة المهمة التى يهتم بها المطورون العقاريون لتسويق منتجاتهم، حيث أن المعارض تتيح الفرصة للمطور أن يقدم عددا من العروض خلال فترة المعرض لجذب العملاء خاصة العميل الجاد الذى لديه الرغبة الفعلية فى الشراء، كما أنها تعتبر أيضا أحد أهم الآليات التى تتيح للعملاء التعامل المباشر مع المطور العقارى والاستفادة من العروض التى يتم تقديمها خلال المعارض والتى تكون فرصة جيدة للشراء أو الاستثمار سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو التجارية.

واوضح:” كما إن التوجه نحو اقامه المعارض الافتراضية اليوم اصبح ضرورة أكثر من أى وقت مضى، خاصة وأن التقارير الدولية تشير إلى أن مصر أصبحت من أهم الأسواق الرئيسية فى الشرق الأوسط، وهو ما ساهم في تحقيقه تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى من خلال إنشاء المدن الجديدة فى أغلب محافظات الجمهورية، ومنها المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، كبرى المدن الذكية فى المنطقة العربية، رغم حالة الانكماش الاقتصادى التى يعانى منها أغلب دول العالم، بالإضافة إلى دعم الدولة للتحول الرقمى فى كافة المجالات ومنها تنظيم المعارض بشكل عام والعقارية بشكل خاص”.