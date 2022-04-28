قائمة أسعار كحك العيد 2022 من حلواني العبد بالكيلو والعلبة

تهنئ حلواني العبد الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك وتقدم لهم أكبر تشكيلة متنوعة من العروض المميزة على كحك العيد ومشتملاته، بأسعار تناسب الجميع، ويتابع عملاء العبد صفحتها الخاصة وبعد طول أنتظار تفاجئهم بأجود وأفخم المنتجات والحلويات التي يعشق تناولها الجميع، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم منيو قائمة أسعار العبد لعام 2022 على كحك العيد.

قائمة أسعار كحك العيد 2022 من حلواني العبد

يعد حلواني العبد من أقدم وأفضل محلات الحلويات الشهيرة داخل جمهورية مصر العربية ومحافظتها، تقدم لكم أفخم أنواع الكحك السادة والمحشية، والبسكوت بأطعمة مختلفة، وكذالك البيتي فور والغربية، وحلويات أخرى شرقية وغربية، وأسعار العلب مختلفة بها كل ما لذ وطاب من أنواع كحك العيد المختلفة وفي أخر المقال تقدم لكم صور مصور بالأسعار.

أسعار كحك العيد العبد 2022

علبة كحك سادة كيلو 135.00جنيه.

علبة كحك سادة نصف كيلو 70.00جنيه.

علبة كحك ملبن كيلو 135.00 جنيه.

علبة كحك ملبن نصف كيلو 70.00جنيه.

كحك عجمية 32 قطعة: 135.00 جنيه.

كحك عجمية 16 قطعة 70.00جنيه.

علبة كحك عين جمل كيلو 180.00 جنيه.

علبة كحك عين جمل نصف كيلو 95.00 جنيه.

كحك فسدق كيلو: 200.00 جنيه.

كحك فسدق 16 قطعة 105.00 جنيه.

علبة كحك مشكلت 32 قطعة 145.00 جنيه.

علبة كحك مشكلت 16 قطعة 75.00 جنيه.

كحك مشكل صفيح 700.00 جنيه.

سعر بيتي فور العبد

علبة بيتي فور 56 قطعة 145.00جنيه.

علبة بيتي فور 28 قطعة 75.00 جنيه.

علبة بيتي فور مكسرات 56 قطعة 190.00 جنيه.

علبة بيتي فور مكسرات 28 قطعة 100.00جنيه.

أسعار غريبة العبد 2022

غريبة باللوز 72 قطعة 180.00جنيه.

غريبة باللوز 36 قطعة 95.00 جنيه.

أسعار علب كحك العيد من العبد 2022

علبة كحك سادة كيلو 135.00 جنيه.

علبة كحك سادة 2/1 كيلو 70.00جنيه.

علبة كحك ملبن كيلو 135.00جنيه.

علبة كحك ملبن 2/1 كيلو 70.00 جنيه.

كحك عجمية 32 قطعة 135.00 جنيه.

كحك عجمية 16 قطعة 70.00 جنيه.

علبة كحك عين جمل كيلو 180.00 جنيه.

علبة كحك عين جمل نصف كيلو 95.00 جنيه.

علبة كحك مشكلت 32 قطعة 145.00 جنيه.

علبة كحك مشكلت 16 قطعة 75.00 جنيه.

علبة منين سادة كيلو 120.00 جنيه.

علبة منين سادة نصف كيلو 65.00 جنيه.

علبة منين عجوة كيلو 120.00 جنيه.

علبة منين عجوة نصف كيلو 65 جنيه.

علبة مشكلة كيلو 135 جنيه.

علبة مشكلة كيلو ونصف 215 جنيه.

علبة مشكلة 2 كيلو 275 جنيه.

علبة مشكلة 3 كيلو 450 جنيه.

علبة مشكلة 4 كيلو 600 جنيه.

كحك مشكل صفيح 700.00 جنيه.

علبة مشكلة 2.5 كيلو 355.00 جنيه.

علبة معمول 16 قطعة 50.00 جنيه.

علبة شانكس كوكيز 2 قطعة 4.00 جنيه.

علبة شانكس كوكيز 12 قطعة 24.00 جنيه.

علبة شانكس كوكيز 6 قطعة 12.00جنيه.

سعر كيلو البسكويت في العبد

علبة بسكويت مشكل كيلو 120.00 جنيه.

علبة بسكويت سادة 72 قطعة 115.00 جنيه.

علبة بسكويت سادة 36 قطعة 60.00 جنيه.

علبة بسكويت برتقال 72 قطعة 115.00جنيه.

علبة بسكويت برتقال 36 قطعة: 60.00 جنيه.

علبة بسكويت جوز هند 72 قطعة 115.00جنيه.

علبة بسكويت جوز هند 36 قطعة 60.00 جنيه.

علبة بسكويت بقطع الشوكولاتة 60 قطعة 125.00جنيه.

علبة بسكويت بقطع الشوكولاتة 30 قطعة 65.00 جنيه.

علبة بسكويت بقطع الشوكولاتة 72 قطعة 120.00 جنيه.

علبة بسكويت بقطع الشوكولاتة 36 قطعة 65.00 جنيه.

علبة بسكويت مشكل 60 قطعة 125.00 جنيه.

علبة بسكويت مشكل 30 قطعة 65.00 جنيه.

أسعار علب كحك العيد من حلواني العبد