كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن طريقة نشر نتيجة امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي.
وأكد الدكتور طارق شوقي، أن درجات الأسئلة المقالية سترسل للوزارة لإضافتها على الأسئلة الإلكترونية، وتتولى الوزارة نشر النتيجة كاملة.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الموجه الأول على مستوى الإدارة، هو من يقوم بوضع الامتحان الورقي لطلاب الدمج والمنازل، مشيرا إلى أن امتحانات المنازل والدمج ورقية بالكامل على مستوى الإدارة ولا يوجد فترة راحة.
وأوضح الوزير، من خلال تعميم منشور إلى المديريات التعليمية، بشأن امتحانات المرحلة الثانوية، في حال وجود مشكلة في الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي.
وأكد وزير التربية والتعليم، أنه في حالة حدوث مشكلة فنية في الامتحان الإلكتروني، يتم عمل محضر إثبات حالة موقع من إخصائي التطوير ومدير المدرسة، وسيتم إعادة الامتحان ورقي على مدار ثلاث أيام بعد نهاية الامتحانات عشرة أيام على الأكثر، ويحق له إعادة الامتحان في المادة أو المواد التي تعثر فيها، وذلك على مستوى الإدارة التعليمية.
وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من محاولة الغش، ومساعدة الوزارة في الحد من الغش.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم يعلن طريقة نشر نتيجة امتحانات الأول والثاني الثانوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.