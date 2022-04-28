وزير التعليم يعلن طريقة نشر نتيجة امتحانات الأول والثاني الثانوي

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن طريقة نشر نتيجة امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي.

وأكد الدكتور طارق شوقي، أن درجات الأسئلة المقالية سترسل للوزارة لإضافتها على الأسئلة الإلكترونية، وتتولى الوزارة نشر النتيجة كاملة.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الموجه الأول على مستوى الإدارة، هو من يقوم بوضع الامتحان الورقي لطلاب الدمج والمنازل، مشيرا إلى أن امتحانات المنازل والدمج ورقية بالكامل على مستوى الإدارة ولا يوجد فترة راحة.

وأوضح الوزير، من خلال تعميم منشور إلى المديريات التعليمية، بشأن امتحانات المرحلة الثانوية، في حال وجود مشكلة في الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه في حالة حدوث مشكلة فنية في الامتحان الإلكتروني، يتم عمل محضر إثبات حالة موقع من إخصائي التطوير ومدير المدرسة، وسيتم إعادة الامتحان ورقي على مدار ثلاث أيام بعد نهاية الامتحانات عشرة أيام على الأكثر، ويحق له إعادة الامتحان في المادة أو المواد التي تعثر فيها، وذلك على مستوى الإدارة التعليمية.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من محاولة الغش، ومساعدة الوزارة في الحد من الغش.