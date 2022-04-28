«الصحة»: ندرس فكرة تدشين مبادرة للكشف المبكر عن مرض التوحد للأطفال

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خلال المؤتمر الافتراضى الذى عقده المكتب الرئيسى لمنظمة الصحة العالمية بجنيف اليوم الخميس، حول التدريب على مهارات مقدمى الرعاية لعائلات الأطفال الذين يعانون من التأخر النمائى أو الإعاقات.

وأكد القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأصحاب الهمم، حيث شارك مرات عديدة فى احتفالية «قادرون باختلاف» والتى تقام فى ديسمبر من كل عام بمناسبة اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقات، ليؤكد التزام الدولة برعاية مختلف الفئات وأصحاب الاحتياجات.

وأشار إلى أن نسب الأطفال الذين يعانون من صعوبات فى الفهم والتواصل تبلغ نحو 2.7% من الأطفال فى الفئة العمرية 5 أعوام فأكثر، مؤكداً أن مصر لها تجارب رائدة فى برامج الكشف المبكر ورعاية الأطفال المصابين بالتأخر النمائى والإعاقات، ومنها البرامج التى تتبناها المراكز التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية لعلاج التوحد والتأخر الذهنى النمائى عند الأطفال، إلى جانب العديد من البرامج التى تنفذها الإدارة العامة للحد من الإعاقة التابعة لقطاع الرعاية الأساسية.

ونوه إلى مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، والتى تعد أحد الجهود الدولة المصرية للحد من المشاكل النمائية الناتجة عن الاعاقات السمعية.

وقال إن أكبر المعوقات فى هذا البرنامج يتمثل فى ضعف أعداد الأشخاص المؤهلين للتعامل مع التوحد فى الأطفال بمختلف درجاته، الأمر الذى دفع فى التفكير لتدريب فئات أخرى من غير المتخصصين للاستعانة بهم فى تقديم الرعاية الطبية والنفسية للأطفال المصابين، جنباً إلى جنب مع تدريب أسر الأطفال المصابين لتقديم الرعاية لهم بشكل يعوض ضعف تغطية الساعات المطلوبة للتدريب والرعاية.