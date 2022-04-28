جدة - نرمين السيد - قال كل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية، إن موقفنا ثابت من المثلية الجنسية؛ نرفضها تماما، وننطلق فى ذلك من تعاليم القرآن الكريم والكتاب المقدس.





جاء ذلك خلال استقبال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس بمقر مشيخة الأزهر، الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية، ووفدا رفيع المستوى من قيادات الطائفة الإنجيلية؛ للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

كما نرفض محاولات فرض ثقافة دخيلة على الشرق بدعوى الحقوق والحريات، ونتمسك بالحفاظ على قيمنا الدينية والعربية والشرقية فى وجه الغزو الثقافى الغربى، ونحذر الشباب المسلم والمسيحى من التيارات التى تحاول خلط المفاهيم وعدم احترام هويتنا العربية؛ الإسلامية والمسيحية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شيخ الأزهر ورئيس الطائفة الإنجيلية: موقفنا ثابت من المثلية الجنسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.