البابا تواضروس الثانى يلتقى رهبان من ديرى مارمينا بأبنوب والشايب بالأقصر

جدة - نرمين السيد - استقبل البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، مجموعتين من الرهبان لدراسة تدبير أحوالهم الديرية، فى أديرتهم.





وتضم المجموعة الأولى مجموعة رهبان دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب، وحضر اللقاء الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات والنائب البابوى لإيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة والدير. وضمت المجموعة الثانية مجموعة من رهبان دير القديس الأنبا باخوميوس المعروف بدير الشايب بالأقصر، وحضر المقابلة الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر والنائب البابوى للدير.

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