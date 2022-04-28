المجمع الطبى للقوات المسلحة بالقبة يستضيف امتحان كلية أطباء العيون بإنجلترا

جدة - نرمين السيد - استضافت مستشفى العيون التخصصى بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة، امتحانات الكلية الملكية لأطباء العيون بإنجلترا، والتى تم عقدها على مدار يومى 25 و26 أبريل الجارى.





يأتى ذلك فى إطار اهتمام القوات المسلحة بدعم المنظومة الطبية والارتقاء بمستوى الأطباء بمختلف الفروع والتخصصات الطبية. وتقدم للامتحان عدد من أطباء العيون من جمهورية مصر العربية وإنجلترا وماليزيا والسعودية والعراق والأردن. جدير بالذكر أنه تقرر عقد امتحان زمالة كلية أطباء العيون الملكية بإنجلترا بمستشفى العيون التخصصى بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة، بشكل سنوى على مدار شهرى أبريل ونوفمبر؛ بما يعكس القدرات التنظيمية والمستوى العلمى الرفيع للكوادر الطبية بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة.

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