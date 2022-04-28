محافظ الإسكندرية: إقامة 73 معرضا لبيع منتجات العيد بأسعار مخفضة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، أن هناك 73 معرضا تم إقامتها بمختلف الأحياء لبيع منتجات العيد بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم المواطنين وتخفيف العبء عنهم وخاصة مع حلول عيد الفطر المبارك.





وأشار الشريف، فى تصريح اليوم الخميس، إلى أن المعارض موزعة على جميع أحياء المحافظة ففى حى منتزه أول يوجد 1 معرض، وفى حى منتزه ثان 4 معارض، أما عن حى شرق فهناك 7 معارض، وفى حى وسط 12 معرضا، أما عن حى الجمرك فهناك 7 معارض، وفى حى غرب هناك 5 معارض، وفى حى العجمى 8 معارض، وبحى العامرية أول 6 معارض والعامرية ثان 6 معارض أيضا، وفى مركز ومدينة برج العرب يوجد 4 معارض. وأضاف المحافظ أن هناك 3 معارض أخرى فى (نادى المعلمين- ونادى التطبيقيين- ونادى المهندسين)، لافتا أن هناك 58 عارضا من المشاركين فى مبادرة "مشروعك" فى مبادرة "العيد فرحتنا"، حيث تم تسكين 23 عارضا بنادى المعلمين بنطاق حى شرق، كما تم تسكين 15 عارضا آخرين بنادى التطبيقيين بنطاق حى شرق، كما تم تسكين 20 عارضا بنادى المهندسين بنطاق الحى ذاته.

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