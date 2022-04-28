محافظ أسيوط يوجه بتكثف الرقابة على الأسواق تزامناً مع حلول عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ أسيوط عصام سعد بتكثيف الحملات على الأسواق وإحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.





وأكد سعد، فى بيان اليوم الخميس، ضرورة التنسيق بين مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين لضبط الأسواق والسلع الغذائية ورصد حالات الغش التجارى والمتاجرين فى الأطعمة والسلع الغذائية الفاسدة وضبط كل من تسول له نفسه الإتجار فى السلع الغذائية منتهية الصلاحية وتوقيع عقوبات رادعة على المخالفين.

وأوضح المحافظ أن مديرية الطب البيطرى تمكنت من ضبط 160 كيلو جرام أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك خلال حملات تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع مديريتى التموين والصحة ومباحث التموين والرقابة التجارية.

ومن جانبه، قال مدير عام الطب البيطرى بأسيوط الدكتور ممدوح على كامل، إنه تم ضبط 160 كيلوجرام أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك تنفيذاً بتشديد الرقابة على الأسواق بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، موضحاً أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم حررت 3 محاضر وضبط 160 كيلو جرام، مشددا على استمرار الحملات بمراكز المحافظة ومحاربة كافة صور الاستغلال التجارى وحماية جمهور المستهلكين من الغش على أن يتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.