«الأنصارى» يتفقد مشروع إنشاء شبكات الصرف الصحى بقرى الفيوم

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، إن القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، تسعى بشتى الطرق منذ عام 2018 لتحسين نوعية مياه بحيرة قارون وإعادة إعمار البحيرة التى كانت مصدر رزق لأكثر من 8 آلاف أسرة، لافتاً إلى أن مياه البحيرة بدأت تتحسن بشكل كبير فى الآونة الأخيرة وسيتم إنزال "زريعة الجمبرى" بها فى القريب العاجل.





جاء ذلك اليوم الخميس خلال تفقده المحافظ، مشروع إنشاء شبكات الصرف الصحى بقرى "بنى صالح والوقف الكبير والجلابة" التابعة لمركز الفيوم، ضمن مشروعات قرض الاتحاد الأوروبى الممول من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروع والوقوف على حجم الأعمال ونسب تنفيذها.

وأوضح "الأنصارى" أن مشروعات البنية التحتية تُعد من المشروعات الضرورية لكافة المواطنين بمختلف القرى، والدولة بكافة أجهزتها تسعى جاهدة لتوصيل كافة خدمات للمواطنين، موضحاً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسابق الزمن لإنهاء كافة المشروعات فى مواعيدها المقررة لخدمة المواطنين، لافتاً إلى أنه خلال العامين القادمين سوف تصل نسبة تغطية خدمات الصرف الصحى بالمحافظة إلى نحو 95 %، الأمر الذى سيعود بالنفع على بحيرة قارون وإعادة إحياء الحياة المائية بها.

واستعرض مدير المشروع المهندس محمود ريان، المراحل الإنشائية لمكونات المشروع، التى تشمل شبكات إنحدار بأطوال تصل إلى نحو 42 كم، وخطوط طرد بطول 5 كم، وعدد 4 محطات رفع، ويخدم المشروع أهالى قرى بنى صالح والوقف الكبير والجلابة وتوابعها، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 236 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه بدء العمل بالمشروع فى يناير 2022 ومن المقرر أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال الانشائية فى يناير 2024.