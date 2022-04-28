جاء ذلك اليوم الخميس خلال تفقده المحافظ، مشروع إنشاء شبكات الصرف الصحى بقرى "بنى صالح والوقف الكبير والجلابة" التابعة لمركز الفيوم، ضمن مشروعات قرض الاتحاد الأوروبى الممول من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروع والوقوف على حجم الأعمال ونسب تنفيذها.
وأوضح "الأنصارى" أن مشروعات البنية التحتية تُعد من المشروعات الضرورية لكافة المواطنين بمختلف القرى، والدولة بكافة أجهزتها تسعى جاهدة لتوصيل كافة خدمات للمواطنين، موضحاً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسابق الزمن لإنهاء كافة المشروعات فى مواعيدها المقررة لخدمة المواطنين، لافتاً إلى أنه خلال العامين القادمين سوف تصل نسبة تغطية خدمات الصرف الصحى بالمحافظة إلى نحو 95 %، الأمر الذى سيعود بالنفع على بحيرة قارون وإعادة إحياء الحياة المائية بها.
واستعرض مدير المشروع المهندس محمود ريان، المراحل الإنشائية لمكونات المشروع، التى تشمل شبكات إنحدار بأطوال تصل إلى نحو 42 كم، وخطوط طرد بطول 5 كم، وعدد 4 محطات رفع، ويخدم المشروع أهالى قرى بنى صالح والوقف الكبير والجلابة وتوابعها، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 236 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه بدء العمل بالمشروع فى يناير 2022 ومن المقرر أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال الانشائية فى يناير 2024.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الأنصارى» يتفقد مشروع إنشاء شبكات الصرف الصحى بقرى الفيوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.