رئيس الوزراء يتابع موقف توفير مستلزمات الإنتاج للصناعات المختلفة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، ومسئولى الوزارات والبنك المركزى والغرف التجارية والجهات المعنية.

وقال رئيس الوزراء، إن اجتماع اليوم يأتى لمتابعة أعمال التنسيق التى تتم بين الوزارات المعنية والبنك المركزى المصرى؛ بهدف تيسير إجراءات توفير مستلزمات الإنتاج للصناعات المختلفة.

وأشار مدبولى إلى وجود تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضرورة توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع المختلفة؛ بما يسهم فى توفير المنتجات للمواطنين، واعتبار هذا الملف أولوية فى هذه المرحلة.

وأكد جمال نجم أن الفترة الحالية تشهد وجود تنسيق تام بين البنك المركزى والحكومة فى هذا الشأن؛ بهدف الإسراع فى توفير المستلزمات الخاصة بالإنتاج، وكذا سرعة الإفراج عن الموجود منها فى الجمارك، مؤكدا أنه سيتم العمل فى أيام الإجازات "الجمعة والسبت" بحيث لا يتم تعطيل أى عمليات للإفراج، وسيتم إنهاء أوراق الإفراج عن كل مستلزمات الإنتاج الموجودة فى الجمارك.

وخلال الاجتماع، عرض مسئولو اتحاد الصناعات والغرف التجارية احتياجاتهم خلال هذه الفترة من مدخلات الإنتاج، والتحديات التى تواجههم، ومقترحاتهم فى هذا الشأن، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار المواد الخام والآلات والماكينات الصناعية عالميا.

كما أشادوا بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية التى جاء من ضمنها تقديم دعم مضاعف فى المرحلة المقبلة للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره فى تنمية الاقتصاد، ووضع كل الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك، وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.