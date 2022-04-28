جدة - نرمين السيد - وصرح محافظ القاهرة خالد عبد العال بأن المعرض يشارك فيه الشركات القابضة وكبار التجار ويقدم منتجات غذائية مثل السكر والدقيق والأرز والمكرونة ومخبوزات العيد بأسعار مخفضة للجمهور، بالإضافة إلى ملابس الاطفال والأحذية والمفروشات. وأشار المحافظ إلى أن المعرض، الذى سيستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك؛ يهدف لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة؛ فى إطار حرص المحافظة على التخفيف عن كاهلهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل-محافظة القاهرة تفتتح معرضا لمستلزمات العيد بأسعار مخفضة فى باب الشعرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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