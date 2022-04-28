النائب طلعت عبد القوى:دعم السيسى للتحالف الوطنى للعمل الأهلى رسالة  للجميع وإشارة واضحة بدعمه ومساندته«فيديو وصور»

/694802/النائب-طلعت-عبد-القوىدعم-السيسى-للتحالف-الوطنى-للعمل-الأهلى-رسالة -للجميع-وإشارة-واضحة-بدعمه-ومساندتهفيديو-وصور

وصف د.طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى بإفطار الأسرة المصرية، بالتاريخى الشامل الجامع وخاصة ما تضمنته من دعم غير محدود للوليد الجديد الخاص بتحالف العمل الأهلى.

دوت الخليج جاء ذلك فى تصريحات له على هامش إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا على أن دعم الرئيس السيسى للتحالفخطوة هامة وتعطى إشارة واضحة عن موقف الدولة المصرية من العمل الأهلى فى مصر ، مشيرا إلى أنه سيتم التعاون مع الجميع من أجل تقديم كافة الإصلاحات التشريعية المطلوبة لدعم بيئة العمل الأهلى فى مصر. النائب طلعت عبد القوى:دعم السيسى للتحالف الوطنى للعمل الأهلى رسالة للجميع وإشارة واضحة بدعمه ومساندته التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في ١٣ مارس ٢٠٢٢ وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم ٢٣ جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى الإتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته ٣٠ إتحاد نوعي و٢٧ اتحاد اقليمي ، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها. حيث يضم التحالف الوطنى كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري و مؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري و مؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة).

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