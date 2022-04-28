/694799/خالد-الجندى-هذا-أقوى-رد-عملى-على-أكاذيب-غلق-المساجد-بالفديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مشهد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمسجد سيدنا الحسين، أمس الثلاثاء، يعتبر رد عملى على جماعات الإرهاب التى تردد الأكاذيب والفتن، حول غلق المساجد، وعدم فتحها لصلاة التهجد والتراويح.

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