  بيت الزكاة والصدقات المصرى: تحالف العمل الأهلى كان حلم كبير وحققه الرئيس السيسى«فيديو وصور»

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قالت مروة فخرى، رئيس قطاع الشئون الإدارية ببيت الزكاة والصدقات المصرى، بأن وجود التحالف الوطنى للعمل الأهلى خطوة على الطريق الصحيح لكل العاملين بقطاع العمل الأهلى فى مصر، مؤكدة على أن الحلم لجميع العاملين فى هذا القطاع كان بأن يتم العمل بشكل جماعى بما يصب فى صالح كل مواطن بالشارع المصرى.

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جاء ذلك فى تصريحات له على هامش إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة على أن التحالف كان حلم الجميع وتم تدشينه من خلال دعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإفطار الأسرة المصرية .

وتفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم اجتماعاً عاجلاً للوقوف على أولويات خطة الحماية الاجتماعية والتي تم مدها حتى نهاية عام ٢٠٢٢، وذلك إيمانًا من أعضاء التحالف كافة بضرورة دعم خطة الحماية الاجتماعية، واستكمالا للجهود المبذولة في شهر رمضان الكريم والتي نجحت في تقديم دعم الي ٨ مليون أسرة بقيمة بلغت ٢ مليار جنية، والتي ركزت في مجملها على تقديم كافة أنواع الدعم الغذائي والنقدي والطبي لمساندة الفئات الأولي بالرعاية على مدار شهر رمضان المبارك.

بيت الزكاة والصدقات المصرى: تحالف العمل الأهلى كان حلم كبير وحققه الرئيس السيسى

وقد تم التوافق على تقسيم الجهود في الثمان شهور القادمة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الدعم الغذائي والطبي والاجتماعي، وذلك بتكلفة تتخطى ٥,٥ مليار جنية من موازنة المؤسسات والجمعيات الشريكة في التحالف كلُ طبقاً لخطة عمله السنوية. ومن المقرر إن تنطلق المرحلة الثانية من أولى مبادرات التحالف يوم ٥ مايو ٢٠٢٢ في ٢٧ محافظة من محافظات الجمهورية.

كما تم الاتفاق علي مستهدفات الفترة القادمة من قبل كافة الأعضاء لرسم خارطة عمل متكاملة الملامح على مستوي ٢٧ محافظة، ومن ثم تم عمل مصفوفة لإجمال هذه الجهود داخل خطة موحدة تركز علي متابعة الدعم الغذائي والنقدي،والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي.