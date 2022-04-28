/694797/مصطفي-زمزم-إشارة-الرئيس-السيسي-للتحالف-الوطني-في-خطابه-يعزز-من-دور-المجتمع-المدني

قال مصطفي زمزم، رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة صناع الخير، أنه وفقا لما عودنا عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائما فإن جميع المبادرات تعمل علي أرض الواقع وتنفذ قواعد بيانات سليمة من خلال الغرف المركزية لحياة كريمة.

دوت الخليج

مصطفي زمزم: إشارة الرئيس السيسي للتحالف الوطني في خطابه يعزز من دور المجتمع المدني

جاء ذلك علي هامش حفل إفطار الأسرة المصرية، والذي حضره الرئيس السيسي، بمشاركة عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة ومختلف أطياف الشعب المصري، فضلًا عن لفيف من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأضاف زمزم: أن هناك إشارة في خطاب الرئيس السيسي تعد في غاية الأهمية، وهي أن التحالف الوطني يخدم أكثر من 7.5مليون مسجلين بقواعد بيانات لدي جميع الجمعيات الأهلية، كما أنه يعد إشارة كبيرة ويعزز من دور المجتمع المدني والقطاع الخاص أن يساعدوا الدولة بشكل أكثر.

وقدم رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة صناع الخير، الشكر لأعضاء حياة كريمة والغرف المركزية وأعضاء التحالف الوطني، مضيفا: علي مدار الشهرين الماضيين توصلنا لنتائج ملموسة من قواعد بيانات موجودة داخل التحالف الوطني.