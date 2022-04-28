«وكيل رياضة الشيوخ» ينعي الإعلامي محسن نوح

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دوت الخليج

وفاة الإعلامي محسن نوح مقدم برامج الكرة في أسبوع

هذا وتوفى الإعلامي الكبير محسن نوح، صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفي للخضوع للعلاج حتى وافته المنية اليوم.

كما نعت الإعلامية الدكتورة حياة عبدون، عبر صفحته على "فيسبوك"، زوجها ورفيق الدرب والحياة، ووالد ابنتها نور، الإعلامي محسن نوح رئيس البرامج الرياضية الأسبق بالتليفزيون المصري، وشقيق اللواء ماجد نوح مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن المركزي الأسبق، و اللواء دكتور مؤنس نوح بالمخابرات الحربية، وكابتن معتز نوح كبير طاقم الضيافة بمصر للطيران ،والدكتور مدحت نوح أستاذ طب التخدير، وسيقام العزاء قاصر بمدافن ال نوح بالقاهرة.