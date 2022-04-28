الرعاية الصحية: مبادرة رمضانك صحة تعد طفرة فى المنظومة الصحية

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قال الدكتور أحمد غريب، مدير الرعاية الأولية بالهيئة العامة بالرعاية الصحية، أن مبادرة رمضانك صحة تؤكد على أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تتخذ خطوات جادة وثابته من أجل نقل الخدمات الصحية ومفهوم الرعاية الصحية بشكل عام إلى مرحلة أخرى مختلفة.

الدكتور أحمد غريب: مبادرة رمضانك صحة تعد طفرة فى المنظومة الصحية

وأوضح الدكتور أحمد غريب، عبر لقائه فى برنامج هذا الصباح المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن الهدف وراء مبادرة رمضانك صحة هو متابعة المرضى أصحاب الأمراض المزمنة فى منازلهم دون الحاجة إلى ذهابهم للمستشفيات ، خاصة الفئات الأكثر احتياجا.

وأكد على أن مبادرة رمضانك صحة والمبادرات الشبيهة لها تعد طفرة كبيرة فى المنظومة الصحية، وذلك لأن هيئة الرعاية الصحية قامت بتقديم الخدمات بجودة عالية للغاية، بالأضاقة إلى توصيل الخدمات الصحية للمنتفعين داخل منازلهم، مؤكدا على أن هذا الأمر يمثل طفرة حقيقية فى تقديم الخدمات الصحية ومفهوم الرعاية الصحية بشكل عام.

وأضاف أنه تم اختيار أن يتم إطلاق هذه المبادرة فى رمضان، وذاك لأن أصحاب الأمراض المزمنة يحتاجوا إلى برتوكولات مختلفة من الدواء والغذاء خلال شهر رمضان بسبب فترات وساعات الصيام الطويلة، مؤكدا على أهمية التوعية فى شهر رمضان.

الرعاية الصحية: فحص 17 ألف مريض فى اطار مبادرة رمضانك صحة

وشدد على أن مبادرة رمضانك صحة كانت قادرة منذ بداية شهر رمضان أن تفحص 17 ألف مريض أصحاب الأمراض المزمنة فى الثلاث محافظات المستهدفة وهم بورسعيد والأقصر والأسماعيلية، موضحا أنه من بين ال17 ألف مريض يوجد ستة ألاف مريض ضغط و5600 مريض سكر، بالأضافة إلى 5400 مريض ضغط وسكر معا.

وأضاف أن المبادرة وفرت فرق صحية متنقلة تقوم بزيادة المتنفعين داخل منازلهم لتقديم حزم مختلفة من الخدمات الصحية ومنها الكشف وقياس ضغط الدم ونسبة السكر فى الدم والنبض، بالأضافة إلى الرسائل التووعية والتثقيف الصحى التى تقوم المبادرة بأرسالها للمواطنين.