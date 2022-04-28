الارصاد: حالة الطقس غدا الجمعة.. ارتفاع في الحرارة والقاهرة تسجل 37 درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدا، حيث من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا، حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وتنشط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على الصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وفيمايلي نعرض بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا:

- القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.

- الإسكندرية العظمى 35 والصغرى 18 درجات.

- مطروح العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة.

- سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجات.

- قنا العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجات.

- أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.