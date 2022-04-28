وزير السياحة يناقش أعمال العرض المتحفي وأعمال الوسائط بالمتحف المصري الكبير

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعا تنسيقيا لمتابعة آخر مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير، وذلك استمرارا للاجتماعات الدورية التي يتم عقدها في ضوء الاستعدادات الخاصة تمهيدا للافتتاح.

وحضر الاجتماع اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة كنوز للمستنسخات الأثرية، ومساعدي الوزير لكل من شئون قطاع مكتب الوزير والشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير ومستشار الوزير للعرض المتحفي ورئيس لجنة سيناريو العرض المتحفي ورئيس قطاع المتاحف، وعدد من قيادات الوزارة والمتحف.

وناقش وزير السياحة والآثار آخر تطورات أعمال العرض المتحفي وخاصة المتعلقة بأعمال الوسائط المتعددة Multi Media والجرافيك الخاصة بالمرحلة الثانية لقاعات العرض المتحفي الرئيسية، ومناقشة خطة تثبيت القطع الأثرية المقرر عرضها بقاعات العرض الرئيسية.

كما تناول الإجتماع متابعة آخر ما آلت إليه أعمال سيناريو العرض المتحفي لمتحف مراكب خوفو، بالإضافة إلى مراجعة المحتوي الخاص بالأفلام الوثائقية المقرر عرضها بالمتحف وكذلك الأماكن المقرر وضع شاشات العرض بها.

ووجه الدكتور خالد العناني بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للإنتهاء من جميع الأعمال وبذل أقصي الجهود بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة وخروج المتحف وقاعات العرض بالشكل الأمثل بما يتناسب وحجم وأهمية هذا الصرح الثقافي الهام.

كما وجه كذلك بعقد اجتماعات دورية داخلية لفريق العمل بالمتحف لمتابعة العمل به والتأكد من تنفيذ ما يتم طرحه خلال الإجتماعات التنسيقية التى يتم عقدها.

وأطلقت وزارة السياحة والآثار، امس الأربعاء، حملة للتعريف بالتسهيلات الجديدة في إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية إلى مصر ولمدة 3 أسابيع على مواقع التواصل الإجتماعي بدول مجلس التعاون الخليجي، والجزائر، وجنوب أفريقيا، كازاخستان، وأذربيجان، وجورجيا، وأرمينيا.

وأوضحت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج، أن إطلاق هذه الحملة يأتي في ضوء حرص الوزارة على تعريف السائحين من مختلف الجنسيات بالتسهيلات الجديدة في إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية إلى مصر مما يساهم في دفع المزيد من الحركة السياحة الوافدة إلى مصر.

جدير بالذكر أن عدد الجنسيات التي يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية بمنافذ الوصول المصرية بلغ أكثر من 180 جنسية شريطة وجود تأشيرة سارية ومستخدمة لدول كل من انجلترا- أمريكا – تشينجن "الاتحاد الأوروبي"- اليابان – نيوزيلاندا- كندا- استراليا على جواز السفر، كما بلغ عدد الجنسيات التي يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية الاضطرارية بالمنافذ المصرية أو إلكترونيًا، 78 جنسية حول العالم، مع وجود تسهيلات أخرى خاصة لبعض الجنسيات الإضافية في حالة الوصول المباشر الى مدينتي شرم الشيخ وطابا شريطة أن يكون معهم تذكرة ذهاب وعودة وحجز للإقامة وبطاقة إئتمانية Credit Card أو ما يغطي إقامتهم في مصر.