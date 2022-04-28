حياة كريمة.. «التضامن»: تعاون جديد لتطوير قرية الفارسية فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، توقيع بروتوكول التعاون بين مؤسسة صناع الخير للتنمية وآى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وذلك لتنمية وتطوير قرية الفارسية مركز إسنا بمحافظة الأقصر بقيمة إجمالية 5 ملايين جنيه، وذلك فى إطار جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.





وقع بروتوكول التعاون عن مؤسسة صناع الخير للتنمية مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء المؤسسة وعن آى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة المجموعة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التضامن والمؤسستين الشريكتين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تدعم الشراكة بين المجتمع المدنى والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الوزارة تنفذ معظم تدخلاتها من خلال الجمعيات الأهلية، وتدعم الجمعيات بكل قوة.

وأضافت القباج أن شركة آى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، تعد شريكًا مهمًا للوزارة فى عدد من البرامج التى يتم تنفيذها ومن بينها برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، كما أنها شريك أساسى فى البطاقات المميكنة، كما أن مؤسسة صناع الخير من المؤسسات الكبرى التى لديها تواصل ميدانى وتواصل مع القطاع الحكومى والمحافظات والقطاع الخاص.