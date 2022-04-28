/694756/الآن-رابط-بنك-المعرفة-الصف-الرابع-الابتدائي-2022

يبحث العديد من الطلاب وخاصة طلاب المرحلة الثانوية، عن رابط تسجيل الدخول على بنك المعرفة وكيف يمكن لهم الاستفادة من بنك المعرفة قبل بداية امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى، ويوفر بنك المعرفة كافة المعلومات اللازمة لطلاب كافة المراحل الدراسية مجانا.

رابط بنك المعرفة الصف الرابع الابتدائي 2022

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت عن توفير ورش عمل موجهة من الوزارة للطلاب على بنك المعرفة، ويمكن للطلاب التدريب على نماذج الامتحانات والحصول على كافة المعلومات اللازمة والاستفادة من ورش العمل المتاحة على بنك المعرفة، بالأضافة إلى أن بنك المعرفة يحتوى على الكثير من المصادر التعليمية والبحثية الموثوق بيها سواء باللغة الانجليزية أو اللغة العربية فى كافة المواد الدراسية ولكافة المراحل الدراسية.

يمكن للطلاب الدخول على بنك المعرفة من خلال الضغط على الرابط التالي: http://www.ekb.eg، وكان وزير التربية والتعليم قد وجه الطلاب بأهمية الدخول والاستفادة من ورش العمل الموجودة والمتاحة على بنك المعرفة ويمكن للطلاب مشاهدة هذه الورش من خلال الرابط التالى: https://www.ekb.eg/ar/events.

وكان الدكتور طارق شوقى، قد أكد على أن بنك المعرفة منذ اطلاقه قد ساهم بشكل كبير وفعال فى دعم وتطوير المنظومة التعليمية فى مصر وتطوير منظومة البحث العلمى داخل الدولة المصرية، حيث يحتوى بنك المعرفة على العديد من الدورات التدريبية للطلاب وورش العمل ، بالأضافة إلى الكتب المتخصصة لجميع الصفوف الدراسية والمصادر البحثية الموثوق بيها للباحثين.

خطوات تسجيل الدخول و إ نشاء حساب على بنك المعرفة

سوف نوضح لكم خطوات تسجيل الدخول وإنشاء حساب على بنك المعرفة، فالخطوة الأولى التى يجب على الطلاب اتبعها هى الضغط على رابط بنك المعرفة، ثم يجب الضغط على تسجيل الدخول، ثم يجب على المستخدم الضغط على إنشاء حساب جديد، ومن ثم سوف يتيح لكم الموقع اختيار البوابة المناسبة لكل مستخدم من بين 4 بوابات رئيسية وهم التعليم الأساسى-البحث العلمى والتعليم الجامعى- الأطفال والقراء.

ويجب على المستخدم فى الخطوة التالية إدخال البيانات الخاصة بيه وهى الأسم وتاريغ الميلاد والرقم القومى والبريد الالكترونى، بالأضافة إلى رقم الهاتف، ومن ثم يمكن للطلاب استخدام بنك المعرفة من خلال حسابهم الخاص.