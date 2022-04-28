/694794/حسن-الخاتمة-وفاة-إمام-مسجد-أثناء-إمامته-لصلاة-التراويح-بالمنوفية

خيم الحزن على محافظة المنوفية بعد وفاة الشيخ محمد مروان أثناء إمامته صلاة التراويح في ليلة 27 رمضان، في مسجد سيدي صالح بقرية سلكا التابعة لمركز شبين الكوم وسط حالة دهشة من المصلين وتعالت التكبيرات على حسن خاتمته ممزوجة بين الحزن على فراقه وحسن خاتمته.

وقال أحد المصلين خلف الإمام الشيخ محمد مروان، أن الشيخ محمد توفي أثناء إمامته بالمصلين في صلاة التراويح بمسجد سيدي صالح بعد شعوره بتعب شديد في صدره، وحاول الأهالي تقديم الإسعافات الأولية لإنقاذه وتم نقله إلى المستشفى ولكن توفاه الله، ورجع المصلون بجثمانه إلى بيته، ليتم إنهاء إجراءات الغسل والدفن بمقابر أسرته بالقرية

وشهد أهالي قرية سلكا أن الشيخ محمد مروان، كان حافظا لكتاب الله بشوش الوجه يحبه الكبار والصغار دائما يصلح بين الناس أتم على يده العديد من الأجيال حفظ القران الكريم مؤكدين على أن وفاته في تلك الليلة المباركة والتي كانت تشهد روحانيات وسكينة وأحتسابها ليلة القدر. و أثناء إمامته للمصلين، دليل على حسن الخاتمة، داعين له بالرحمة والمغفرة وقال أحد المصلين في المسجد " أحنا المفروض نفرح له ومنزعلش مات ليلة القدر ربنا يوعدنا بموته زي دي "

كما حرص أهالي القرية على تشيع جثمان الشيخ محمد بعد وفاته مباشرا اعتقادا من الجميع انها ليلة القدر لعلها تكون شفيعة له في قبره وتم تشييع جنازة مساء أمس الساعة 12 منتصف الليل في جنازة مهيبة شارك فيها المئات من أهالي قرية سلكا والقرى المجاورة، وسط حزن كبير على فراق إمام القرية.