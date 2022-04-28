نائب رئيس مؤسسة العربى لتنمية المجتمع:السيسى داعم بقوة للمؤسسات الأهلية«فيديو وصور»

/694793/نائب-رئيس-مؤسسة-العربى-لتنمية-المجتمعالسيسى-داعم-بقوة-للمؤسسات-الأهليةفيديو-وصور

أكد د.ممدوح العربى، نائب رئيس مؤسسة العربى لتنمية المجتمع، على الدعم الكبير الذى يلقاه مؤسسات العمل الأهلى فى مصر من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا على أنه كان سعيد للغاية بالمشاركة بإفطار الأسرة المصرية والاستماع إلى حديث رئيس الجمهورية بشان العمل الأهالى والتحالف الوطنى من أجل مواصلة دوره التنموى.

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جاء ذلك فى تصريحات له على هامش إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا على أن دعم الرئيس السيسى جعل مؤسسات العمل الأهلى تعمل بشكل سهل وموحد من أجل خدمة الوطن والمواطن.

نائب رئيس مؤسسة العربى لتنمية المجتمع:السيسى داعم بقوة للمؤسسات الأهلية

يذكر ان التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في ١٣ مارس ٢٠٢٢ وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم ٢٣ جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى الإتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته ٣٠ إتحاد نوعي و٢٧ اتحاد اقليمي ، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها. حيث يضم التحالف الوطنى كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري و مؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري و مؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة).