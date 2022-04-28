رئيس جمعية رسالة: توجيهات الرئيس السيسي برصد ميزانية للتحالف الوطني يؤكد أهمية القطاع الأهلي«فيديو وصور»

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قال الدكتور شريف عبدالعظيم، رئيس جمعية رسالة: لافتة عظيمة أن يكون في إفطار الأسرة المصرية ممثلي الجمعيات موجودين، لأن ذلك يعد إشارة بأن العمل الأهلي داعم للعمل الحكومي وأنه طرف من أطراف التنمية في مصر.

دوت الخليج

شريف عبدالعظيم: توجيهات الرئيس السيسي برصد ميزانية للتحالف الوطني يؤكد أهمية القطاع الأهلي

جاء ذلك علي هامش حفل إفطار الأسرة المصرية، والذي حضره الرئيس السيسي، بمشاركة عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة ومختلف أطياف الشعب المصري، فضلًا عن لفيف من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأضاف عبدالعظيم: ذكر الرئيس السيسي في كلمته التحالف الوطني للجمعيات، وأن يتم رصد ميزانية واهتمام خاص بهذا التحالف الوطني شيء عظيم، مؤكدا أن القطاع الأهلي في مصر يأخذ خطي للأمام واعتراف كامل من الدولة بأهمية القطاع الأهلي والمجتمع المدني في مصر.

خطة الحماية الاجتماعية

وتفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم اجتماعاً عاجلاً للوقوف على أولويات خطة الحماية الاجتماعية والتي تم مدها حتى نهاية عام ٢٠٢٢، وذلك إيمانًا من أعضاء التحالف كافة بضرورة دعم خطة الحماية الاجتماعية، واستكمالا للجهود المبذولة في شهر رمضان الكريم والتي نجحت في تقديم دعم الي ٨ مليون أسرة بقيمة بلغت ٢ مليار جنية، والتي ركزت في مجملها على تقديم كافة أنواع الدعم الغذائي والنقدي والطبي لمساندة الفئات الأولي بالرعاية على مدار شهر رمضان المبارك.