/694789/أمين-صندوق-جميعة-رسالة--نشكر-الرئيس-السيسى-على-جهوده-فى-دعم-العمل-الأهلى-فى-مصر

رحب مهندس محمد زارع،أمين صندوق جميعة رسالة، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإقطار الأسرة المصرية، مؤكدا على أنه ستعمل على دعم بيئة العمل الأهلى والتنموى فى مصر بجانب ما تضمنته من قرارات ذات صلة بالأوضاع السياسية والإجتماعيةن مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات من شأنه أن تحقق نتائج إيجابية على أرض الواقع.

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جاء ذلك فى تصريحات له على هامش إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، موجها الشكر للرئيس على دعوة الإفطار وحضور ممثلى المجتمع المدنى ودورهم فى الشارع المصرى خلال الفترة الأخيرة وهو ما يدعم جهود التنمية فى مصر.

وتفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم اجتماعاً عاجلاً للوقوف على أولويات خطة الحماية الاجتماعية والتي تم مدها حتى نهاية عام ٢٠٢٢، وذلك إيمانًا من أعضاء التحالف كافة بضرورة دعم خطة الحماية الاجتماعية، واستكمالا للجهود المبذولة في شهر رمضان الكريم والتي نجحت في تقديم دعم الي ٨ مليون أسرة بقيمة بلغت ٢ مليار جنية، والتي ركزت في مجملها على تقديم كافة أنواع الدعم الغذائي والنقدي والطبي لمساندة الفئات الأولي بالرعاية على مدار شهر رمضان المبارك.

أمين صندوق جميعة رسالة : نشكر الرئيس السيسى على جهوده فى دعم العمل الأهلى فى مصر

وقد تم التوافق على تقسيم الجهود في الثمان شهور القادمة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الدعم الغذائي والطبي والاجتماعي، وذلك بتكلفة تتخطى ٥,٥ مليار جنية من موازنة المؤسسات والجمعيات الشريكة في التحالف كلُ طبقاً لخطة عمله السنوية. ومن المقرر إن تنطلق المرحلة الثانية من أولى مبادرات التحالف يوم ٥ مايو ٢٠٢٢ في ٢٧ محافظة من محافظات الجمهورية.

كما تم الاتفاق علي مستهدفات الفترة القادمة من قبل كافة الأعضاء لرسم خارطة عمل متكاملة الملامح على مستوي ٢٧ محافظة، ومن ثم تم عمل مصفوفة لإجمال هذه الجهود داخل خطة موحدة تركز علي متابعة الدعم الغذائي والنقدي،والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي.