/694786/رئيس-جمعية-راعي-مصر-تحركات-التحالف-الوطنى-للعمل-الأهلى-تخدم-التنمية-وكل-الشكر-للرئيس-السيسى-فيديو-وصور

تقدم المستشار أمير رمزي، رئيس جمعية راعي مصر، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، علي القرارات الخاصة بالتحالف الوطني وتخصيص ميزانية له واهتمامه الشخصي بهذا الموضوع .

دوت الخليج

جاء ذلك علي هامش حفل إفطار الأسرة المصرية، والذي حضره الرئيس السيسي، بمشاركة عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة ومختلف أطياف الشعب المصري، فضلًا عن لفيف من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

المستشار أمير رمزي: المرحلة الثانية من خطة الحماية الاجتماعية ستخدم المجتمع ككل

وأوضح رمزي، أن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الحماية الاجتماعية يعد عمل عظيم وسينصب لخدمة الفقراء والمرضي المحتاجين ولخدمة الدولة ككل والمجتمع.

و تفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اجتماعاً عاجلاً اليوم، للوقوف على أولويات خطة الحماية الاجتماعية والتي تم مدها حتى نهاية عام ٢٠٢٢، وذلك إيمانًا من أعضاء التحالف كافة بضرورة دعم خطة الحماية الاجتماعية، واستكمالا للجهود المبذولة في شهر رمضان والتي نجحت في تقديم دعم إلي ٨ مليون أسرة بقيمة بلغت ٢ مليار جنيه، والتي ركزت في مجملها على تقديم كافة أنواع الدعم الغذائي والنقدي والطبي لمساندة الفئات الأولي بالرعاية على مدار شهر رمضان المبارك.