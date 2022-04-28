اجتماع عاجل للتحالف الوطني لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الحماية الاجتماعية «فيديو وصور»

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تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي..
03:21 م - الخميس 28 أبريل 2022
عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم اجتماعاً عاجلاً للوقوف على أولويات خطة الحماية الاجتماعية والتي تم مدها حتى نهاية عام ٢٠٢٢، وذلك إيمانًا من أعضاء التحالف كافة بضرورة دعم خطة الحماية الاجتماعية، واستكمالا للجهود المبذولة في شهر رمضان الكريم والتي نجحت في تقديم دعم الي ٨ مليون أسرة بقيمة بلغت ٢ مليار جنية، والتي ركزت في مجملها على تقديم كافة أنواع الدعم الغذائي والنقدي والطبي لمساندة الفئات الأولي بالرعاية على مدار شهر رمضان المبارك.
دوت الخليج
ويأتي ذلك، تفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الحماية الاجتماعية
وقد تم التوافق على تقسيم الجهود في الثمان شهور القادمة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الدعم الغذائي والطبي والاجتماعي، وذلك بتكلفة تتخطى ٥,٥ مليار جنية من موازنة المؤسسات والجمعيات الشريكة في التحالف كلُ طبقاً لخطة عمله السنوية. ومن المقرر إن تنطلق المرحلة الثانية من أولى مبادرات التحالف يوم ٥ مايو ٢٠٢٢ في ٢٧ محافظة من محافظات الجمهورية.
كما تم الاتفاق علي مستهدفات الفترة القادمة من قبل كافة الأعضاء لرسم خارطة عمل متكاملة الملامح على مستوي ٢٧ محافظة، ومن ثم تم عمل مصفوفة لإجمال هذه الجهود داخل خطة موحدة تركز علي متابعة الدعم الغذائي والنقدي،والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي.
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد انطلق في ١٣ مارس ٢٠٢٢ وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم ٢٣ جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى الإتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته ٣٠ إتحاد نوعي و٢٧ اتحاد اقليمي ، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها.
حيث يضم التحالف الوطنى كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري و مؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري و مؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة).
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