/694768/سقوط-ربة-منزل-من-الشرفة-أثناء-تنظيف-منزلها-استعدادا-للعيد-بقنا
أصيبت ربة منزل، اليوم الخميس، باشتباه ما بعد الارتجاج إثر سقوطها من شرفة منزلها أثناء تنظيفه استعدادا لعيد الفطر، بمركز فرشوط، شمالي محافظة قنا.
تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق يفيد ورود بلاغا بسقوط ربة منزل من علو بمركز فرشوط، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.
بالانتقال والفحص تبين إصابة نورهان صلاح محمد، تبلغ من العمر 22 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، إثر سقوطها من شرفة منزلها أثناء تنظيفه استعدادا لعيد الفطر المبارك بسبب اختلال توازنها بمركز فرشوط، وجرى نقلها إلى مستشفى فرشوط المركزي لتلقي العلاج اللازم.
حُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.
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