/694767/مصرع-وإصابة-4-أشخاص-في-حادث-تصادم-سيارتين-بقنا

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، أمام مدخل قرية الطويرات التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق؛ يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية الطويرات التابعة لمركز قنا، ما أسفر عن مصرع وإصابة 4 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بالانتقال والفحص؛ تبين مصرع نصر يوسف محمد، يبلغ من العمر 51 عاما، وإصابة شقيقيه حسن يوسف محمد، باشتباه كسر بالساق اليسرى، وأشرف يوسف محمد، يبلغ من 50 عاما، باشتباه كسر بعظام الجمجمة، وحمدي نصرالدين محمود، يبلغ من العمر 19 عاما، باشتباه كسر بالركبة، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية الطويرات التابعة لمركز قنا، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام.

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.