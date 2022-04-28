شيخ الأزهر: الله عز وجل يخرج الموجودات من العدم بصفة القدرة

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن أسماء الله الحسنى كانت قديمة ، موضحا أنه على مستوى الإنسان يتم وصفه بصفة من الصفات كامنة، متابعا: اسم الله السميع معناها العالم .
وأضاف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، خلال برنامج "الإمام الطيب"، المذاع على قناة الحياة، أن صفة السمع أنه بمعنى أنه عالم بأن هذا الوقت سيحدث صوتا أو موقفا كذا ومصطلح العالم هو أفضل الأوصاف .
وتابع الدكتور أحمد الطيب، أن الله عز وجل يخرج الموجودات من العدم بصفة القدرة والله يخصص الموجودات بصفة الإرادة لأن الإرادة هي صفة الاختيار، موضحا أن العلم صفة انكشاف بمعنى أن الله سبحانه وتعالى منكشف أمامه كل شيء منذ الأزل إلى الأبد.
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