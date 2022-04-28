عاجل- التحالف الوطنى للعمل الأهلى يعلن بدء مرحلة جديدة للحماية الاجتماعية

جدة - نرمين السيد - عقد التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى اليوم اجتماعا عاجلا للوقوف على أولويات خطة الحماية الاجتماعية والتى تم مدها حتى نهاية عام 2022، وذلك إيمانا من أعضاء التحالف بضرورة دعم خطة الحماية الاجتماعية، واستكمالا للجهود المبذولة فى شهر رمضان والتى قدمت دعم الى 8 ملايين أسرة بقيمة بلغت 2 مليار جنيه





وركزت خطة الحماية الاجتماعية فى مجملها على تقديم الدعم الغذائى والنقدى والطبى لمساندة الفئات الأولى بالرعاية على مدار شهر رمضان.

وقد تم التوافق على تقسيم الجهود فى الثمان شهور القادمة على 3 محاور رئيسية تشمل الدعم الغذائى والطبى والاجتماعى، وذلك بتكلفة تتخطى 5.5 مليار جنيه من موازنة المؤسسات والجمعيات الشريكة فى التحالف كل طبقا لخطة عمله السنوية. ومن المقرر إن تنطلق المرحلة الثانية من أولى مبادرات التحالف يوم 5 مايو 2022 فى 27 محافظة من محافظات الجمهورية.



كما تم الاتفاق على مستهدفات الفترة المقبلة من قبل كل الأعضاء لرسم خارطة عمل متكاملة الملامح على مستوى 27 محافظة، ومن ثم تم عمل مصفوفة لإجمال هذه الجهود داخل خطة موحدة تركز على متابعة الدعم الغذائى والنقدى، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعى.

ومن المتوقع أن يستفيد خلال الثمانية أشهر القادمة ما يزيد عن 9 ملايين أسرة على أن يتم التعزيز على خطة عمل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بإشراك عدد أكبر من مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المصرية بهدف الوصول لمزيد من المواطنين الأكثر احتياجا ودعم خطط توطين التنمية فى كافة محافظات مصر.



وعلى التوازى اتفق أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى على مسودة عمل خاصة بالتعديلات التشريعية المقترحة والتى من شأنها مساندة مؤسسات المجتمع المدنى على ممارسة جهودها بشكل أكثر مرونة وفعالية.

كما اتفق أعضاء التحالف أيضا امتثالا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى على ضرورة بداية فتح حوار سريع بالتعاون مع كل من وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى لحقوق الإنسان وذلك لتقديم ومناقشة تلك المسودة وفتح حوار مجتمعى موسع بصددها خلال الأسابيع المقبلة.

يذكر ان التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى كان قد انطلق فى 13 مارس 2022 وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر حيث يضم 23 جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 إتحاد نوعى و27 اتحاد اقليمى، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها.

ويضم التحالف الوطنى كل من (الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدى يعقوب والمعهد القومى للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعى مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربى لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة).