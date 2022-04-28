السفير المصري يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - قدم السفير خالد عبد الرحمن، سفير جمهورية مصر العربية لدى كوريا الجنوبية، أوراق الاعتماد إلى رئيس جمهورية كوريا ”مون جاى إن“، حيث رحب الرئيس الكورى فى لقائه المُجمع بالسفراء الجدد متمنيًا لهم النجاح فى مهمتهم فى كوريا.





نقل السفير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى الرئيس الكورى، مشيرًا إلى ما شهدته العلاقات الثنائية من طفرة خلال الفترة الماضية وما تضمنته من زيارات رفيعة المستوى بين الدولتين، ومبرزًا ما حققته مصر من خطوات طموحة على صعيد التنمية ومواصلة سياسات الإصلاح الاقتصادى، وبما يُمثله ذلك من فرصة للشركات الكورية للاستفادة من حجم السوق المصرى وإمكانيات التصدير إلى أسواق أخرى. كما أعرب السفير المصرى عن حرص مصر على مواصلة التعاون من أجل تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، خاصة وأن مصر تتطلع للاستفادة من النموذج الكورى فى مجالى التكنولوجيا والتنمية.

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