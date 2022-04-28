رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات الإسكان والطرق والمحاور بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الخميس، لمتابعة تنفيذ مشروعات بالإسكندرية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكامل الوزير، وزير النقل، وعبر تقنية "الفيديو كونفرانس" محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.





وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية المشروعات التى يتم تنفيذها فى محافظة الإسكندرية، فى قطاع الطرق والمحاور المرورية، فضلا عن أعمال تطوير المناطق غير المخططة، والمشروعات السكنية لشرائح الدخل المختلفة بالمحافظة، وغيرها من مشروعات.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات الطرق والمحاور المرورية التى يتم تنفيذها بهدف تيسير الحركة المرورية، وفتح محاور جديدة للتنمية، مشيرا إلى التنسيق الذى يتم مع وزارة النقل فى العديد من المشروعات، بما يسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة، وخدمة مواطنى الإسكندرية.

كما تم استعراض الجهود المبذولة لتطوير عدد من المناطق غير المخططة بالمحافظة، ونقل أهالينا بهذه المناطق إلى مشروعات سكنية حضارية مخططة، فى ظل الإنجاز الذى حققته الدولة فى قطاع تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة.

كما تم عرض موقف تنفيذ عدد من المشروعات السكنية بالمحافظة، سواء مشروعات "بشاير الخير"، أو غيرها من المشروعات السكنية التى تناسب مختلف شرائح الدخل بالمحافظة.