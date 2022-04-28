المنطقة الشمالية العسكرية تنظم احتفالية لأطفال من ذوى الهمم (صور)

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وبدأ الحفل بمشاهدة فيلم تسجيلى عن قاعدة محمـد نجيب العسكرية للتعرف على الإمكانيات التى تذخر بها القاعدة ومدى التطور الهائل الذى حدث بها فى الآونة الأخيرة ودورها المحورى فى الحفاظ على الأمن بالإتجاه الإستراتيجى الشمالى.
أعقب ذلك زيارة متحف اللواء أح / محمد نجيب للإطلاع على تاريخ نشأة القاعدة ومراحل تطورها، كما تم تنفيذ فقرة حرة للأطفال ومعرض للسلاح والألعاب الترفيهية ومباراة كرة قدم لأطفال مصر من ذوى الهمم وسط حالة من البهجة والسعادة على وجوه الحاضرين، وفى نهاية الإحتفال تم توزيع الهدايا العينية على الأطفال.
وعبر الأطفال المشاركين فى الحفل عن سعادتهم وامتنانهم للقوات المسلحة على تنظيم الاحتفالية ومشاركتهم احتفال مصر بأعياد تحرير سيناء.
حضر الحفل محافظ الإسكندرية وممثلوا وزارتى التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى وعدد من ضباط القوات المسلحة.
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