وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى الكريم والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بعيد الفطر المبارك سائلا الله (عز وجل) أن يجعله عيد يمن وبركة وأمن وأمان على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين وأن يوفقنا فيه لطاعته وأن يرزقنا القبول ، وأن يجعله يوم الجائزة لنا جميعًا.





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