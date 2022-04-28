/694784/بعد-إثارة-أزمته-برلمانياالرئيس-السيسى-يوجه-ببناء-قاعدة-قوية-لإنتاج-أفضل-أنواع-ألبان-وأغذية-الأطفال-عالية-الجودة-لتغطية-الاحتياجات-المحلية-وسد-فجوة-الاستيراد

شهدت الساعات الماضية إثارة أزمة ملف نقص لبن الأطفال فى الشارع المصرى، وذلك من خلال نواب البرلمان بعد تلقيهم العديد من الشكاوى من جانب المواطنين حيث النقص الشديد فى منافذ وزارة الصحة بجانب أرتفاع سعره بخارج هذه المنافذ وبالصيدليات حيث يقترب سعره من الـ300جنيهًا للعبلة الواحدة.

دوت الخليج

النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنميةن وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أعلن عن تلقيه العديد من الشكاوى فى هذا السياق مطالبا بضروة أن نكون اما خطة تعالج هذا النقص الشديد خاصة أن النقص يتماس مع ألبان مطلوبة لحساسية الأطفال، وهو الأمر الذى أتفقت معه النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النوابن معلنه تقدمها بطلب إحاطة فى هذا الشان .

نواب البرلمان من خلال شكاوى المواطنين أكدوا بأن عدم وجود لبن الأطفال يمثل إشكالية كبيرة داخل منافذ وزارة الصحة وهو يحتاج لتحرك عاجل من وزارة الصحة خاصة أن الظروف الإقتصادية التي نمر بها تؤثر بالسلب على البعض الذى لا يستطيع أن يحصل على لبن الأطفال من الصيدليات حيث أسعاره تقترب من 270 جنيه.

اليوم الخميس أعلن المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع تطوير منظومة إنتاج لبن الأطفال على المستوى المحلي، حيث اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والدكتور إبراهيم عزت رئيس مجلس إدارة شركة "لاكتو مصر" لصناعة ألبان الأطفال.

بعد إثارة أزمته برلمانيًا.. الرئيس السيسى يوجه ببناء قاعدة قوية لإنتاج أفضل أنواع ألبان وأغذية الأطفال عالية الجودة لتغطية الاحتياجات المحلية وسد فجوة الاستيراد

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة منظومة إنتاج لبن الأطفال على المستوى المحلي".وقد وجه الرئيس بالتنسيق والتعاون بين جهات الاختصاص الوطنية ومصنع "لاكتو مصر" لتطوير الطاقة الإنتاجية المحلية من لبن الأطفال، وبما يواكب التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار، وذلك بهدف بناء قاعدة قوية لإنتاج أفضل أنواع ألبان وأغذية الأطفال عالية الجودة لتغطية الاحتياجات المحلية وسد فجوة الاستيراد من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة لتغذية الأطفال في المراحل العمرية المختلفة.

وقد تم استعراض موقف إنتاج لبن الأطفال من قبل شركة "لاكتو مصر"، والتي تمتلك أكبر مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، ويستخدم أحدث المعدات التكنولوجية العالمية المتخصصة في هذا المجال، فضلاً عن قيامه بإنتاج أغذية الأطفال الخاصة والمكملات والمكونات الغذائية، كما أن الشركة تتمتع بأعلى إجراءات الرقابة والتحكم على منتجاتها المتنوعة التي تضمن جودتها وسلامتها.