النائبة إيرين سعيد تُعلن استجابة الحكومة لها بأزمة نقص الألبان الصناعية

/694777/النائبة-إيرين-سعيد-تعلن-استجابة-الحكومة-لها-بأزمة-نقص-الألبان-الصناعية

أعلنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن استجابة الحكومة لطلبها الخاص، بأزمه نقص لبن الأطفال، المخصص لمرضى حساسية الألبان، سواء فى الوحدات الصحية أو الصيدليات الذي أصبح فيها نادرًا جدا.

دوت الخليج

الحكومة تستجيب لطلب النائبة إيرين سعيد لحل أزمه نقص الألبان الصناعية

هذا وقد عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والدكتور إبراهيم عزت رئيس مجلس إدارة شركة "لاكتو مصر" لصناعة ألبان الأطفال.

وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة منظومة إنتاج لبن الأطفال على المستوى المحلي".

وجه الرئيس بالتنسيق والتعاون بين جهات الاختصاص الوطنية ومصنع "لاكتو مصر" لتطوير الطاقة الإنتاجية المحلية من لبن الأطفال، وبما يواكب التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار، وذلك بهدف بناء قاعدة قوية لإنتاج أفضل أنواع ألبان وأغذية الأطفال عالية الجودة لتغطية الاحتياجات المحلية وسد فجوة الاستيراد من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة لتغذية الأطفال في المراحل العمرية المختلفة.

وتناول الاجتماع استعراض موقف إنتاج لبن الأطفال من قبل شركة "لاكتو مصر"، والتي تمتلك أكبر مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، ويستخدم أحدث المعدات التكنولوجية العالمية المتخصصة في هذا المجال، فضلاً عن قيامه بإنتاج أغذية الأطفال الخاصة والمكملات والمكونات الغذائية، كما أن الشركة تتمتع بأعلى إجراءات الرقابة والتحكم على منتجاتها المتنوعة التي تضمن جودتها وسلامتها.