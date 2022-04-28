/694776/الدفاع-الروسية-قصف-67-منشأة-عسكرية-وتدمير-مخازن-أسلحة-أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فى تصريحات صحفية لها اليوم الخميس، أن القوات الروسية استطاعت إسقاط طائرة أوكرانية من طراز 24 سو بالقرب من لوغانسك.

بيان وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية استطاعت قصف 4 أهداف عسكرية أوكرانية بواسطة صواريخ عالية الدقة

وتابعت وزارة الدفاع الروسية أنه تم قصف 67 منشأة عسكرية أوكرانية فى خلال الليلة الماضية، مضيفة أن القوات الجوية الروسية استطاعت تدمير مستودع أسلحة مدفعية وصاروخية، بالأضافة إلى تدمير مخازن أسلحة أوكرانية.

أخر مستجدات العملية العسكرية الروسية فى الأراضى الأوكرانية

جدير بالذكر أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرع كان قد صرح، اليوم الخميس أثناء موثمر صحفى له مع رئيسة البرلمان الأوروبى، أن حلف شمال الأطلسى قد وفر 8 مليارات دولار لأوكرانيا، مؤكدا على أن التعاون بين الاتحاد الاوروبى وشمال حلف الأطلسى يعد الأن أكثر أهمية من أى وقت مضى، خاصة فى ظل التحديات التى يطرحها الغزو الروسى.

ومن جانبه كان قد توجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم لزيارة بعض المناطق فى كييف وهى أول زيارة له منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى كييف والتى بدأت منذ 24 فبرابر الماضى ومستمرة حتى الأن.

وكانت الدولة الروسية قد أكدت اليوم فى تصريحات صحفية لها على أنها سوف تواصل توريد الغاز إلى أوروبا بأنتظام من خلال الخط العابر لأوكرانيا.

ومن جانبها كانت المتحدثة الرسمية بأسم وزارة الخارجية الروسية قد أكدت فى مؤتمر صحفى لها اليوم أن روسيا تتعاون مع المنظمات الدولية من أجل مساعدة الأوكرانيين، محذرة من احتمالية وقوع الأسلحة التى ترسلها الدول الغربية فى أوكرانيا فى يد الارهابيين، مما سوف يؤثر بالسلب على الجميع.