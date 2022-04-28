/694772/الزراعة-تطلق-منافذها-المتحركة-إلى-محافظة-الغربية-بالسلع-الغذائية-ومستلزمات-العيد

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم قافلة من المنافذ المتنقلة إلى محافظة الغربية، محملة بالسلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والدواجن وبيض المائدة من انتاج مزارع الوزارة، وكذلك كعك ومستلزمات العيد .

دوت الخليج ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باستمرار معارض السلع الغذائية طوال العام بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين. "الزراعة" تطلق منافذها المتحركة إلى محافظة الغربية بالسلع الغذائية ومستلزمات العيد وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إن ذلك يأتي في إطار دور وزارة الزراعة للمساهمة في خفض الأسعار وتقليل الحلقات الوسيطة . وأشار الى انه تم التنسيق مع السادة المحافظين بالمحافظات المختلفة، لتوجيه السيارات والمنافذ المتنقلة الى المناطق الأكثر كثافة، والمناطق النائية، لدعم أهالي تلك المناطق، مشيرا إلى أنه تم ارسال منافذ الوزارة إلى محافظات الفيوم والمنيا والقليوبية وسوف تستمر طوال العام في كل محافظات تباعا هذا بالإضافة إلى ان الوزارة تمتلك ١٧١ منفذ ثابت على مستوى الجمهورية

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