/694771/وفاة-الإعلامي-محسن-نوح-مقدم-برامج-الكرة-في-أسبوع

توفى الإعلامي الكبير محسن نوح، صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفي للخضوع للعلاج حتى وافته المنية اليوم.

دوت الخليج وفاة الإعلامي محسن نوح مقدم برامج الكرة في أسبوع ونعت الإعلامية الدكتورة حياة عبدون، عبر صفحته على "فيسبوك"، زوجها ورفيق الدرب والحياة، ووالد ابنتها نور، الإعلامي محسن نوح رئيس البرامج الرياضية الأسبق بالتليفزيون المصري، وشقيق اللواء ماجد نوح مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن المركزي الأسبق، و اللواء دكتور مؤنس نوح بالمخابرات الحربية، وكابتن معتز نوح كبير طاقم الضيافة بمصر للطيران ،والدكتور مدحت نوح أستاذ طب التخدير، وسيقام العزاء قاصر بمدافن ال نوح بالقاهرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة الإعلامي محسن نوح مقدم برامج الكرة في أسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.