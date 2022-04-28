/694770/السفير-المصري-في-هلسنكي-يقيم-حفل-إفطار-لعدد-من-أعضاء-الجالية-المصرية

أقام السفير هيثم صلاح، سفير جمهورية مصر العربية فى هلسنكي، مأدبة إفطار لعدد من أعضاء الجالية المصرية فى هلسنكي.

دوت الخليج

السفير المصري في هلسنكي يُقيم حفل إفطار لعدد من أعضاء الجالية المصرية

و أعرب صلاح، عن ترحيبه وإمتنانه بدوام التواصل معهم، كما نقل لهم التهانى بمناسبة شهر رمضان الكريم، وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد السفير خلال اللقاء على ما توليه القيادة السياسية والدولة المصرية من حرص واهتمام بمواصلة تعزيز جسور الروابط فيما بين أبناء الجالية المصرية فى الخارج ومصر، فضلاً عن توفير أفضل سبل الرعاية الممكنة لهم.

السفير المصري في بروكسل يلتقي مع وزيرة الدفاع البلجيكية

وكان قد التقى السفير الدكتور بدر عبد العاطي بوزيرة الدفاع بالحكومة الفيدرالية البلجيكية، بحضور نائب السفير المصري وملحق الدفاع ببروكسل.

و تناولت المقابلة التطور الذي تشهده مصر على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتقدم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا، وفرص تعزيز التعاون استغلالاً للزخم الذي أحدثته زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى بروكسل في شهر فبراير الماضي، واللقاءات التي عقدها مع كل من ملك بلجيكا ورئيس الوزراء البلجيكي، بالإضافة إلى لقاءاته مع رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات البلجيكية لبحث تعزيز التعاون في عدة مجالات.

و استعرض عبد العاطي، علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع مصر وبلجيكا والتي تعود إلى القرن التاسع عشر، حيث كانت بلجيكا ولا تزال شريكاً رئيسياً في عملية تحديث الدولة المصرية على مدار القرنين الأخيرين، ودورها في التاريخ المصري كإنشاء حي مصر الجديدة والنظام القانوني البلجيكي المستخدم حتى الآن في مصر.