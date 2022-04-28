/694781/البنك-الأهلي-المصري-يوفر-الخدمات-الإلكترونية-لدعم-عملائه-في-إجازة-العيد

وفر البنك الأهلي المصري الخدمات الإلكترونية لتقديم كافة الخدمات المصرفية من خلال قنوات إلكترونية خاصة في ظل إقبال المواطنين في عيد الفطر المبارك. لذا يمكنهم السحب والإيداع من خلال خدمات البنك الأهلي المصري ATM والتعامل مع القنوات الإلكترونية بسهولة. ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن خدمات البنك الأهلى الإلكترونية.

خدمات البنك الأهلي المصري الإلكترونية توفر خدمات البنك الأهلي المصري الإلكترونية على النحو التالي: ـ سحب نقدي بحد أقصى 30000 جنيها مصريا. ـ إيداع نقدي بحد أقصى 50000 جنيها مصريا. ـ إيداع شيكات البنك الأهلي للتحصيل (للأفراد). خدمات البنك الأهلي المصري ومن أبرز خدمات البنك الأهلي المصري الآتي: ـ فتح الحساب للعملاء الجدد والقائمين. ـ طباعه كشف الحساب. ـ إصدار بطاقات الدفع المقدم. ـ تحديث البيانات. ـ اشتراك في خدمة "الأهلي نت". ـ الاشتراك في محفظة الفون الكاش و الـNBE Pay. ـ شراء واسترداد الشهادات. ـ إصدار تعليمات مستديمة للبطاقات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك الأهلي المصري يوفر الخدمات الإلكترونية لدعم عملائه.. في إجازة العيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.