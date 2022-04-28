وزير التنمية المحلية والرقمنة والسياحة التشيكي يستقبل السفير المصري في التشيك

استقبل وزير التنمية المحلية والرقمنة والسياحة التشيكي الدكتور ”إيفان بارتوش“ السفير المصرى فى التشيك سعيد هندام، حيث تم تناول آفاق التعاون بين البلدين، خاصة فى ضوء الاحتفال هذا العام بمرور 100 عام على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتشيكوسلوفاكيا، وسبل تحقيق التعاون المشترك وتبادل الخبرات فى مجالات الرقمنة، كما تم استعراض سبل التعاون بهدف تخفيف تداعيات أزمة إرتفاع الأسعار عالميًا.
كما استعرض السفير المصرى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لحماية المقاصد السياحية من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذى عكسه الإقبال الكبير من السائحين التشيك على المقاصد المصرية، وخاصةً فى كل من الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ.
ومن جانبه، أعرب الوزير التشيكي عن تقديره لما يلقاه السائحون التشيك فى مصر من ترحاب، مثمناً ما تتمتع به مصر من قدرات سياحية.
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