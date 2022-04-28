وزير الداخلية يهنئ عمال مصر: لديكم دور فى ترسيخ مقومات التقدم

جدة - نرمين السيد - وجاء بها فى برقية وزير الداخلية الآتى:

يسرنى وهيئة الشرطة فى مناسبة الاحتفال السنوى بعيد العمال أن نبعث لسيادتكم ولجميع الأخوة والأبناء عمال مصر المخلصين بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات"، فى تلك المناسبة التى نعتز بها جميعا نؤكد تقديرنا بالدور الوطنى لعمال مصر الشرفاء، ودورهم فى ترسيخ مقومات التقدم وركائز البناء فى كل المجالات فهم أصحاب الهمم العالية والعزائم الصادقة الذين يبذلون جهودهم من أجل رفعة مصرنا الغالية".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى جبالى المراغى لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وجاء بها:

"يسرنى وهيئة الشرطة فى مناسبة الاحتفال بعيد العمال أن نبعث إليكم وأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وجميع الأخوة والأبناء عمال مصر المخلصين بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات، ونحن نحتفى بعمال مصر رمزا للعطاء والأداء المتفانى من أجل دفع مسيرة العمل الوطنى نحو الإرتقاء، نؤكد على تقديرنا لقيمة العمل كذخيرة لبناء الشعوب وصناعة تقدم الأمم، حفظ الله مصر منارة تهدى الإنسانية سبل التقدم والحضارة والنماء، وسدد جهود المخلصين الذين يسعون بنبل لمستقبل أرغد لشعبها".